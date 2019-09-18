فشل مشاورات تشكيل حكومة في إسبانيا وإعلان انتخابات عامة

أعلن رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز، الثلاثاء، تنظيم انتخابات عامة في 10 نوفمبر المقبل بعد فشل المشاورات التي أجراها الملك في محاولة أخيرة لتشكيل حكومة.

وقال سانشيز للصحافيين، في مؤتمر صحفي، إنّ "نتيجة (المشاورات بين الملك فيليبي السادس وقادة الأحزاب) واضحة: ليس هناك أي أغلبية في مجلس النواب قادرة على ضمان تشكيل حكومة".

ولم يتمكن الاشتراكي سانشيز من تشكيل حكومة على الرغم من مرور نحو خمسة أشهر على الانتخابات التشريعية التي جرت في 28 إبريل وفاز فيها حزبه.

يأتي تصريح سانشيز بعيد إعلان الملك أنّ المشاورات، التي أجراها، أقنعته بأنّه لا مفرّ من الدعوة لانتخابات مبكرة.

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وقال الملك، في بيان نشره الديوان الملكي، "لا يوجد مرشح يتمتّع بالدعم اللازم للحصول على الثقة اللازمة في مجلس النواب".

تعاني إسبانيا من حالة عدم استقرار سياسي منذ تشتّتت كتل البرلمان في 2015 مع دخول حزبي بودوموس (يسار متشدد) والمواطنون (ليبرالي). وزاد تشظي البرلمان مع بروز حزب فوكس (يمين متشدد) في الاقتراع الأخير.

بفشل هذه المفاوضات، تضطر إسبانيا إلى إجراء انتخابات مبكرة للمرة الرابعة في غضون أربع سنوات.