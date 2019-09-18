كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرشّح المستقلّ قيس سعيّد يتصدّر الجولة الأولى من الانتخابات التونسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المرشّح المستقلّ قيس سعيّد، متصدّر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس، أمس الثلاثاء رفضه التحالف مع أي حزب، في موقف يأتي قبل 3 أسابيع من الانتخابات التشريعية التي ستعيد رسم المشهد السياسي في البلاد.

وقال قيس، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، "ليس هناك تحالف بين أحزاب سياسية أو مع حزب أو ائتلاف أحزاب، هناك مشروع"، وأضاف "كلّ من يريد الانضمام إليه حرّ في القيام بذلك".

Advertisements

ومن جهته، دعا حزب "قلب تونس" بزعامة نبيل القروي، رجل الأعمال الذي حلّ ثانياً في الانتخابات الرئاسية والموقوف بتهمة تبييض أموال، إلى التعبئة للانتخابات التشريعية المقررة في 6 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، وقال المتحدث باسمه حاتم المليكي "نأمل جميعاً أن تسمح الجولة الثانية للتونسيين باختيار ممثّليهم في البرلمان ورئيس الجمهورية التونسية".

ودعا زعيم حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي الذي يخوض للمرة الأولى الانتخابات التشريعية، أنصاره للإقبال بأعداد كبيرة على صناديق الاقتراع حتى تكون لحزب النهضة حصة وازنة في تشكيل الحكومة المقبلة، وقال إنّ "الأمر يرجع إلى مجلس شورى الحزب تحديد أيّ من المرشّحين سيؤيد في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية".

وكان مرشّح حزب النهضة للانتخابات الرئاسية عبد الفتاح مورو حلّ في المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات بحصوله على 12.9% من الأصوات، ودعي 7 ملايين ناخب تونسي لاختيار نوابهم في 6 أكتوبر(تشرين الاول) المقبل في انتخابات تجري في جولة واحدة، بينما من المقرّر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 6 أو 13 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل.