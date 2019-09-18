شجار السيوف بطنجة…الأمن: أوقفنا اثنين والبحث جار عن شركائهما

بعد تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيديو لشجار وقع أمس الاثنين، بطنجة بين مجموعة من الأشخاص بواسطة سيوف، بمحطة البنزين، كشف مصدر أمني مطلع أن المصالح الامنية المداومة بالمنطقة تدخلت حوالي الساعة1 و 40 دقيقة بعد إشعارها من طرف قاعة المواصلات الولائية بوجود تبادل للعنف بواسطة أسلحة بيضاء وتراشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بمحل تجاري متواجد بالمحطة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن شهودا على الواقعة أفادوا أن المعنيين كانا في شجار وتراشق بالحجارة مع مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية من أبناء حي المصلى، حيث قاما بالاحتماء داخل المحل التجاري وأحدثا خسائر به.

وأكد المصدر ذاته، أنه تم حجز سلاحين أبيضين من الحجم الكبير لدى الموقوفان اللذان تم وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية ، فيما جاري تشخيص هوية الأشخاص الآخرين اللذين كانوا في إطار تبادل العنف مع المعنيين قصد توقيفهم وتقديمهم أمام العدالة.