حكيمي يحسم موقفه من العودة لريال مدريد بعد انتهاء إعارته لدورتموند الألماني

أكد نجم المنتخب المغربي الشاب، أشرف حكيمي، لاعب فريق بروسيا درتموند الألماني، المعار من ريال مدريد الإسباني، استعداده للعودة لفريقه الإسباني، في حال رغب النادي في ذلك، بعد انتهاء فترة إعارته في ألمانيا.

وقال حكيمي، في حوار له مع صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن موقفه من أمر العودة إلى فريقه السابق واضح للغاية، “وسبق لي أن عبرت عنه في أكثر من مناسبة، إذا رغب فريق ريال مدريد في عودتي فلا مانع لدي”، مضيفا: ” أنا سعيد في دورتموند ولا أفكر حاليا سوى في الفريق”.

وعبر الدولي المغربي عن إعجابه بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الريال، معتبرا إياه ب” واحد من أحسن المدربين الذين مروا في تاريخ النادي الملكي، بعد أن حقق مجموعة من ألقاب دوري أبطال أوروبا”.

وأقر حكيمي بأنه مازال يتابع مباريات الدوري الإسباني، خاصة لقاءات فريق ريال مدريد، ويعتقد بأن “الفريق الملكي قادر على الخروج من فترة الفراغ التي مر منها مع بداية الموسم والبصم على حضور قوي سواء في الدوري المحلي أو في دوري الأبطال”.

أمام بخصوص دوري الأبطال، وتواجده في مجموعة “الموت” إلى جانب برشلونة، أنتر ميلان وسلافيا براغ، فقد شدد المتحدث نفسه على أن ” فريقه قوي أيضا وهو قادر على المنافسة بقوة من أجل التأهل عن هذه المجموعة”.