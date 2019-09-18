أصدقاء تاعرابت يخسرون على أرضهم وليفربول يسقط بثنائية أمام نابولي

انهزم فريق بنفيكا البرتغالي، الذي يلعب له الدولي المغربي عادل تاعرابت، بهدفين مقابل هدف واحد، اليوم الثلاثاء، أمام مضيفه لايبزيغ الألماني، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة السابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي الوقت الذي تصدر فيه الألمان ترتيب هذه المجموعة برصيد 3 نقاط، تذيل زملاء تاعرابت الترتيب بصفر نقطة، بينما يأتي فريقا ليون الفرنسي وزينيت سان بيطرسبورغ الروسي، في مركز الوصافة بنقطة لكل منهما، بعظ تعادلهما بهدف لمثله.

وفي مباريات المجموعة الخامسة، سقط بطل النسخة الماضية ليفربول الإنجليزي أمام ضيفه نابولي الإيطالي بهدفين دون مقابل، وقعهما كل من ميرتينز ولورينتي في الدقيقتين 82 و90 على التوالي.

وعن المجموعة ذاتها، دك ريد بول سالزبورغ النمساوي شباك ضيفه جينك البلجيكي، بستة أهداف مقابل اثنين، ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن نابولي.تا