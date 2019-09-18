نابولي يسقط ليفربول بهدفين نظيفين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألحق فريق نابولي الإيطالي الخسارة بضيفه ليفربول الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدفا نابولي كل من اللاعبين درايس ميرتينز وفيرناندو لورينتي.

وبهذا الفوز حصد نابولي العلامة الكاملة في مستهل مشواره بالبطولة الأوروبية.

مجريات المباراة:

أولى المحاولات الحقيقية في اللقاء جاءت بالدقيقة السادسة بعد هجمة مرتدة سريعة نفذها إنسيني في الجانب الأيسر، ليمرر إلى فابيان رويز على حدود المنطقة ليسدد قذيفة تصدى لها أدريان حارس ليفربول، لترتد إلى رويز مجددًا ويسددها ويتألق الحارس في إبعادها لتصل إلى لوزانو الذي سجل هدفًا أُلغي بداعي التسلل.

وكاد ماني أن يضيف أول أهداف المباراة في الدقيقة 20، بعدما وصلته الكرة وتوغل داخل المنطقة ليسدد تصويبة قوية يبعدها الحارس ميريت إلى ركنية.

وفي الدقيقة 22 مر صلاح ببراعة من كوليبالي داخل المنطقة وأسقط مدافع نابولي على الأرض ثم سدد تصويبة قوية تصدى لها مانولاس.

وأنقذ ماريو روي الظهير الأيسر لنابولي، مرماه من هدف محقق بعد هجمة مرتدة سريعة من ليفربول، وصلت إلى ميلنر الذي توغل داخل المنطقة، وحاول التمرير إلى محمد صلاح في الجهة الأخرى، لينجح روي في التدخل بالوقت المناسب وإبعادها لركنية.

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وفي الدقيقة 44، اقترب ليفربول من تسجيل الهدف الأول بعدما استغل فيرمينو كرة عرضية حولها برأسية مرت بجوار القائم الأيسر لميريت.

وشهدت الدقيقة 49 أخطر الفرص، بعد عرضية من ماريو روي للناحية اليمنى تخطت فان ديك ووجدت ميرتينز الذي سدد الكرة في المرمى، وببراعة وتألق نجح أدريان في إبعادها لركنية.

وبالدقيقة 55 أهدر ماني فرصة التقدم لليفربول، بعدما نفذ هجمة مرتدة سريعة وضعت ماني وصلاح ضد لاعب واحد من نابولي، إلا أن ماني مرر الكرة بعيدة عن صلاح ليهدر على فريقه فرصة محققة.

وأهدى مانولاس كرة على طبق من ذهب إلى صلاح، الذي انفرد وسدد بيسراه تصويبة قوية أبعدها الحارس ميريت بأطراف أصابعه إلى ركنية في الدقيقة 65.

وواصل حارس نابولي تألقه بعدما تصدى لتصويبة أرضية من ماني، الذي حصل على تمريرة من فيرمينو بالدقيقة 74، ليتوغل ويسدد كرة أرضية في منتصف الملعب.

وحصل نابولي على ركلة جزاء في الدقيقة 80، بعد عرقلة روبيرتسون لكاييخون داخل المنطقة، قبل أن يرتكب الأخير خطأ ويقرر الحكم احتساب ركلة جزاء، نجح ميرتينز في تحويلها إلى هدف بالدقيقة 82.

وأحرز فرناندو يورينتي الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 92، بعد ارتباك مدافعي ليفربول لتصل الكرة إلى يورينتي داخل المنطقة، ويسدد كرة تسكن الشباك، ويضيف ثاني أهداف المباراة.