إنتر ميلان يتعادل أمام سلافيا براغ بالوقت القاتل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعادل فريق إنتر ميلان الإيطالي أمام نظيره سلافيا براغ التشيكي بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن افتتاحية مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدف إنتر ميلان اللاعب نيكولو باريلا، وفي المقابل سجل هدف سلافيا براغ اللاعب بيتر أولاينكا.

وبهذا التعادل حصد كلا الفريقين نقطته الأولى في مستهل مشوارهما بالبطولة الأوروبية.

مجريات المباراة:

على ملعب (جوزيبي مياتزا)، عانى متصدر ترتيب "السيري آ" الأمَرين من أجل فك شفرة دفاع الفريق التشيكي على مدار أحداث الشوط الأول الذي عرف نتيجة بيضاء بين الطرفين.

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وفي النصف الثاني، وفي الوقت الذي كان يسعى لاعبو إنتر لتسجيل هدف إراحة الأعصاب، باغت الضيوف الجميع وسجلوا هدفا في الدقيقة 63 بقدم النيجيري بيتر أوليانكا.

وجاء الهدف بعد أن تابع اللاعب الأسمر تسديدة ياروسلاف زيليني القوية التي ارتدت من الحارس سمير هاندانوفيتش، ويسكنها داخل الشباك.

ولجأ الحكم لتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" للتأكد من صحة الهدف، وهو ما تحقق بالفعل ليخيم الصمت على المدرجات.

وحاول لاعبو إنتر تدارك الأمر وتسجيل هدف التعادل على الأقل، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بقدم لاعب الوسط الشاب البديل نيكولو باريلا بتسديدة قوية من داخل المنطقة مرت من الجميع وخدعت الحارس لتمر داخل الشباك.