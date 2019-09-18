قرقاش: السعودية تتعامل مع أوضاع دقيقة وتصعيد خطير بكل صبر وحكمة

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش
كتب
الخليج 365
أشاد وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، بتعمل المملكة العربية السعودية مع التطورات الأخيرة، المتمثلة في الهجوم على معملين لشركة أرامكو النفطية في محافظة بيقيق.
وكتب قرقاش، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، أيلول 17، 2019: تتعامل السعودية الشقيقة مع اوضاع دقيقة وتصعيد خطير بكل صبر وحكمة.
ولفت الوزير الإماراتي إلى أن هذا التصرف هو شأن الدول المسؤولة.
وتابع قرقاش: مؤتمر وزير الطاقة السعودي جزء من منظومة مؤسساتية ترسل رسائل الثقة والمسؤولية.
وختم قرقاش تغريدته بالقول: ومن الإمارات نجدد موقف قيادتنا الداعم للرياض في هذا التحدي الذي نعده مشتركا.
وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة السعودي إن مئات من المتقاعدين السعوديين تواصلوا مع أرامكو للتطوع للمساعدة.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أيلول 17، 2019: موظفو أرامكو السابقون اتصلوا من مختلف دول العالم ليعرضوا المساعدة.
وحول التحقيقات في الاعتداء على معملين للشركة، قال بن سلمان إنه سيتم إطلاع كافة الأطراف الدولية بمن المسؤول عن الهجوم بعد التحقيق.
وتابع بن سلمان: سيكون هناك فريق دولي مدعوم من الأمم المتحدة للتحقيق في الهجوم.
وطالب الوزير السعودي بتعاون العالم لحماية أسواق الطاقة وتحقيق الأمن والأمان.
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