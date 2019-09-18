نتنياهو يواجه شبح الملاحقة القضائية.. الانتخابات قد تطيح برئيس الوزراء الإسرائيلي.. استطلاعات رأي تظهر تقارب نسبة الأصوات مع منافسه جانتس

الموجز

كشفت استطلاعات الرأي من مراكز الاقتراع في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أن نتيجة الانتخابات، التي يتنافس فيها حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحزب "أزرق أبيض" بزعامة الجنرال بيني جانتس، متقاربة للغاية.

وذكرت شبكة سكاي نيوز عربية أنه وبحسب الاستطلاعات التي أجريت بعد غلق صناديق الاقتراع، فإن نتنياهو لن يتمكن من تأمين الأغلبية البرلمانية، فيما بات مستقبله السياسي موضع شك.

ونقلت الشبكة الإخبارية المؤشرات الأولية التي أوردتها القناة الـ13 في التلفزيون الإسرائيلي، حيث جاءت على النحو التالي:

1. أزرق أبيض (بزعامة غانتس) 32 مقعدا.

2. الليكود (بزعامة نتانياهو) 31 مقعدا.

3. القائمة العربية المشتركة 12 مقعدا.

4. إسرائيل بيتنا (بزعامة ليبرمان) 10 مقاعد، ويتوقع أن العنصر المرجح في أي تحالف.

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5. اتحاد أحزاب اليمين (يمينا) 7 مقاعد ويتوقع أن يتحالف مع الليكود.

6. يهدودت هاتوراة 8 مقاعد ويتوقع أن يتحالف مع الليكود.

7. حركة شاس لليهود الشرقيين، 9 مقاعد ويتوقع أن يتحالف مع الليكود.

8. المعسكر الديمقراطي 5 مقاعد ويتوقع التحالف مع أزرق أبيض.

9. حزب العمل 5 ويتوقع أن يتحالف مع أزرق أبيض.

يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي يتكون من 120 عضواً في البرلمان، ولتشكيل الحكومة يتطلب أن يحصل الائتلاف الحاكم على ثقة 61 عضواً على الأقل.

وأفادت 3 قنوات إسرائيلية بأن جانتس متفوق بفارق ضئيل أو متعادل مع نتنياهو، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى أيام أو أسابيع من المفاوضات والأخذ والرد لتشكيل الحكومة.

ويدخل نتنياهو الانتخابات لحسم مستقبله السياسي، حيث من المتوقع أن تكون الانتخابات هي الأخيرة له، إذ هي بمثابة طوق النجاة له من اتهامات الفساد التي تلاحقه.