أبو فاعور: لتعميم ثقافة الإنتاجية وتجديدها وتوازن القطاعات الإقتصادية

دعا وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​، إلى "التوازن بين قطاعي الصناعة والتجارة"، لافتًا إلى "أنّنا استطعنا مع ​جمعية الصناعيين​ أن نغيّر النهج الإقتصادي في موضوع الصناعة. فالمقاربة تبدّلت اليوم، ونحن نعمل مع جمعية الصناعيين والنواب لا سيما الصناعيين منهم، على تعميم ثقافة الإنتاجيّة وتجديدها".

وركّز خلال مشاركته في عشاء أولمه عضو جمعية الصناعيين صخر عازار على شرفه، في دارته في ​عرمون​، على أنّ "​جبل لبنان​ تاريخيًّا هو أساس الكيان اللبناني القائم على ​الزراعة​، من أيام فخر الدين الّذي بدأ مع زراعة الحرير"، داعيًا إلى "توازن القطاعات الإقتصاديّة". وأعرب عن أمله أن "تقتنع ​الحكومة​ بضرورة تحقيق هذا التوازن وإعطاء الصناعة الإهتمام والدعم اللازمين".

وأعلن أبو فاعور "توفّر 1357 فرصة عمل في قطاع الصناعة و2000 فرصة عمل في قطاعي الألبسة والأحذية، أي أنّ الصناعة تشكّل 25% من فرص العمل المتاحة في السوق اليوم".