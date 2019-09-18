توقيف شخص ابتز مواطنة وهددها بنشر بصور حميمة لقاء مبلغ 150 ألف دولار

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّه "وردت شكوى إلى ​مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية​ وحماية ​الملكية الفكرية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، مقدَّمة من إحدى المواطنات لدى ​القضاء​ المختصّ، ضدّ أحد الأشخاص (مواليد عام 1964، لبناني) بجرم ابتزاز وتهديد بنشر صور عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​".

ولفتت في بلاغ، إلى أنّ "المدّعية صرحّت أنّه كان يتواصل معها بواسطة الـ"videocall" على تطبيق الـ"واتس آب"، وكان يحتفظ بلقطات "screenshots" حميمة لها، وما لبث أن باشر بابتزازها وتهديدها بنشر ما يملك من بيانات خاصّة بها على مواقع التواصل الإجتماعي، في حال لم ترسل له مبلغ 150 ألف دولار أميركي".

وأوضحت أنّ "من خلال الاستقصاءات والتحريات الفنيّة الّتي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنوا من تحديد مكان تواجده وتوقيفه في ​بيروت​"، مبيّنةً أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وتمّ ضبط الهاتف الّذي يحتوي الصور الحميمة العائدة للمدعية. وقد أودع القضاء المختص، بناءً على إشارته".

وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين "عدم أخذ صور فوتوغرافيّة أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أيّ ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحيّة ويتمّ استغلالهم من قبل الآخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فورًا عن هذه الحالات".