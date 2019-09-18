وهاب: خطة ماكينزي يجب أن تكون أولوية للنهوض وإلا فالإنهيار قادم

لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الكثير من الإقتراحات الإقتصادية الّتي طرحها رئيس "التيار الوطني الحر" ​جبران باسيل​ جديرة بالنقاش".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "خطة ماكينزي يجب أن تكون أولويّة للنهوض، وإلّا فالإنهيار قادم".