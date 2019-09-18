لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الكثير من الإقتراحات الإقتصادية الّتي طرحها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل جديرة بالنقاش".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "خطة ماكينزي يجب أن تكون أولويّة للنهوض، وإلّا فالإنهيار قادم".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: خطة ماكينزي يجب أن تكون أولوية للنهوض وإلا فالإنهيار قادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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