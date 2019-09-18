قرقاش: نجدد موقف قياداتنا الداعم للرياض في هذا التحدي المشترك

اعتبر وزير ​الدولة​ الإماراتي للشؤون الخارجية ​​أنور قرقاش​ أن ​مؤتمر​ وزير ​الطاقة​ السعودي جزء من ​منظومة​ مؤسساتية تبعث برسائل الثقة والمسؤولية"، مؤكدا "أننا نجدد موقف قياداتنا الداعم للرياض في هذا التحدي المشترك".

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