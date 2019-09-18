نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين في البنتاغون اعلانهم أن "الأقمار الاصطناعية الأميركية رصدت قيام ​إيران​ بتحضير طائرات مسيرة وصواريخ قبل الهجمات على المنشآت النفطية ​السعودية​ "آرامكو".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولون في البنتاغون: رصدنا تحضير إيران لطائرات مسيرة وصواريخ قبل الهجمات على آرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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