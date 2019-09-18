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الخارحية الأميركية: بومبيو سيصل إلى جدة في وقت لاحق اليوم

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أعلنت وزارة الخارحية الأميركية أن وزير الخارجية ​مايك بومبيو​ سيصل إلى جدة في وقت لاحق اليوم، مشيرة الى أن بومبيو سيبحث مع ولي العهد السعودي الأمير جهود مواجهة الأعمال العدوانية ل​إيران​.

ولفتت الخارجية الى أن بومبيو سينتقل إلى ​الإمارات​ للقاء ولي عهد ​أبوظبي​، محمد بن زايد آل نهيان لبحث العلاقات الثنائية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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