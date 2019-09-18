الخارحية الأميركية: بومبيو سيصل إلى جدة في وقت لاحق اليوم

أعلنت وزارة الخارحية الأميركية أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيصل إلى جدة في وقت لاحق اليوم، مشيرة الى أن بومبيو سيبحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جهود مواجهة الأعمال العدوانية لإيران.
ولفتت الخارجية الى أن بومبيو سينتقل إلى الإمارات للقاء ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان لبحث العلاقات الثنائية.
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