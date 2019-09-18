الخارحية الأميركية: بومبيو سيصل إلى جدة في وقت لاحق اليوم

أعلنت وزارة الخارحية الأميركية أن وزير الخارجية ​مايك بومبيو​ سيصل إلى جدة في وقت لاحق اليوم، مشيرة الى أن بومبيو سيبحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جهود مواجهة الأعمال العدوانية ل​إيران​.

ولفتت الخارجية الى أن بومبيو سينتقل إلى ​الإمارات​ للقاء ولي عهد ​أبوظبي​، محمد بن زايد آل نهيان لبحث العلاقات الثنائية.