تمكنت فرق التدخل والأمن الجهوي للدرك الملكي بطنجة، اليوم الثلاثاء، من توقيف عدد من المشتبه في تورطهم بالإتجار بالمخدرات، في إحدى الضعيات الفلاحية قرب مدينة أصيلة.
مصادر عليمة كشفت أن العملية التي انطلقت الساعة الواحدة زوالاا وجرت تحت إشراف قائد سرية الدرك الملكي بطنجة، وبحضور وكيل الملك في المدينة، قد مكنت من اعتقال 3 أشخاص، وحجز 68 رزمة من فئة 30 كيلوغرام من مخدر الشيرا بالضيعة الواقعة بدوار تندافل.
هذا واستخدمت فرق التدخل والأمن الجهوي للدرك التي نفذت عملية المداهمة عددا من الكلاب المدربة التي ساعدت على الكشف عن مخابئ المخدرات، التي بلغ حجمها الإجمالي حوالي 2 طن و40 كيلوغرام.
كانت هذه تفاصيل خبر أصيلة.. الدرك الملكي يضبط 68 رزمة من المخدرات ويوقف 3 متورطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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