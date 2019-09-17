أصيلة.. الدرك الملكي يضبط 68 رزمة من المخدرات ويوقف 3 متورطين

تمكنت فرق التدخل والأمن الجهوي للدرك الملكي بطنجة، اليوم الثلاثاء، من توقيف عدد من المشتبه في تورطهم بالإتجار بالمخدرات، في إحدى الضعيات الفلاحية قرب مدينة أصيلة.

مصادر عليمة كشفت أن العملية التي انطلقت الساعة الواحدة زوالاا وجرت تحت إشراف قائد سرية الدرك الملكي بطنجة، وبحضور وكيل الملك في المدينة، قد مكنت من اعتقال 3 أشخاص، وحجز 68 رزمة من فئة 30 كيلوغرام من مخدر الشيرا بالضيعة الواقعة بدوار تندافل.

هذا واستخدمت فرق التدخل والأمن الجهوي للدرك التي نفذت عملية المداهمة عددا من الكلاب المدربة التي ساعدت على الكشف عن مخابئ المخدرات، التي بلغ حجمها الإجمالي حوالي 2 طن و40 كيلوغرام.