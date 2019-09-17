دوري أبطال أوروبا.. زياش يضع بصمته في فوز أجاكس على ليل

وضع الدولي المغربي حكيم زياش، المحترف في صفوف أجاكس أمستردام الهولندي، بصمته في الفوز الذي حققه فريقه، مساء اليوم الثلاثاء، على ضيفه ليل الفرنسي، ضمن أولى جولات المجموعة الثامنة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وانتهت المباراة بفوز بطل هولندا على الفريق الفرنسي، بثلاثة أهداف دون مقابل، ليتصدر المجموعة بثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن فالنسيا الإسباني الفائز على مضيفه تشلسي بهدف نظيف.
وأنهى أجاكس الشوط الأول متقدما بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب كوينسي بروميس في الدقيقة 18، قبل أن يضيف زميله إدسون ألفاريز ثاني الأهداف في الجولة الثانية وتحديدا عند الدقيقة 50، ليضع بعد ذلك زياش بصمته بتقديمه تمريرة الهدف الثالث لنيكولاس تاجليا فيكو مع حلول الدقيقة 62.
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