في مباراة تألق فيها حكيمي.. تير شتيغن ينقذ برشلونة من الهزيمة أمام دورتموند

انتهت مباراة القمة، بين بروسيا دورتموند الألماني وبرشلونة الإسباني، بالتعادل بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، بملعب “سيغنال إدونا بارك”، برسم أول مباريات المجموعة الخامسة، لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وانتهى النصف الأول بين الفريقين بالتعادل بدون أهداف، بعد أن سيطر الفريق الإسباني على أغلب أطواره، وبنسبة استحواذ على الكرة وصلت نسبتها إلى 61 بالمائة.

وتبقى أبرز الفرص بالنسبة لبرشلونة، تلك التي أتيحت للسواريز، في الدقيقة 43، لكن قدفته صدها الحارس السويسري رومان بوركي.

في الجولة الثانية، دخل أصحاب الأرض، أكثر ضغطا وعزما على التسجيل، وهو الأمر الذي دنوا منه كثيرا، في الدقيقة 55 بعد أن تحصلوا على ضربة جزاء، سددها ماركو رويس، وصدها مواطنه تير شتيغن، في مناسبتين وببراعة.

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هذه الجولة، عرفت تألق النجم المغربي أشرف حكيمي، الذي تألق في الخط الخلفي، والأمامي أيضا، بتحركاته وتمريراته الحاسمة، والتي تفنن رويس في تضبيعها.

لتنتهي المباراة كما بدأت، بالتعادل بدون أهداف.

وكانت المباراة الأخرى عن نفس المجموعة، والتي جمعت بين أنتر ميلان الإيطالي وسالسبورغ النمساوي، قد انتهت هي الأخرى بالتعادل بهدف لمثله.