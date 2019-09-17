على طريقة الأفلام..عصابة تستغل تلميذتين للإيقاع بضحايا وسرقتهم – التفاصيل

تمكن رجال الأمن بمدينة أزيلال اليوم الثلاثاء، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية متخصصة في السرقة، تتكون من ستة أفراد، ضمنهم تلميذتان تتابعان دراستهما بإحدى المؤسسات التعليمية بأزيلال.

وحسب مصادر”اليوم24”، فإن المصالح الأمنية توصلت بعدة شكايات من مواطنين تعرضوا لسرقة تحت التهديد بالسلاح من طرف عصابة مكونة من أزيد من 6 أشخاص، كان آخرها تلميذ تعرض للسرقة.

ووفق المصدر ذاته، فقد باشرت عناصر الشرطة القضائية الأبحاث والتحريات، وتمكنت من اعتقال 6 أشخاص من بينهم تلميذتين، حيث تقوم إحداهن بالايقاع بالضحايا وتستدرجهم إلى خلاء، بعدها يهاجم شركاءها المقنعون الضحية ويسلبونه أمواله ثم يلوذون بالفرار.

هذا وجرى وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي تشرف عنه النيابة العامة المختصة في انتظار عرضهم على القضاء ليقول كلمته في حقهم.