بوعشرين: تاريخ تقديم شكاية ضدي هو نفسه تاريخ النطق بالحكم لصالح أخنوش وبوسعيد ضدي..ومشتكية لها منصب سياسي في ديوان وزير من حزبه

خلال الإستماع إليه، كشف الصحافي توفيق بوعشرين، عن معطيات مثيرة في قضيته، قائلا إن “تاريخ تقديم شكاية مجهولة ضده لدى مصالح الشرطة القضائية، تزامن مع تاريخ النطق بالحكم، في القضية التي رفعها ضده، كل من عزيز أخنوش ومحمد بوسعيد”.

وأضاف مؤسس “اليوم 24″، ويومية “أخبار اليوم”، أن “القضاء حكم لصالح أخنوش وبوسعيد، بغرامة مالية، قدرها 240 ألف درهم، لصالح كل واحد منهما، بعدما كان يطالبان بمليار سنتيم”.

وأوضح توفيق بوعشرين، خلال الإستماع إليه، اليوم الثلاثاء، في محكمة الإستئناف، “تهمتنا الوحيدة، كانت نشر خبر صحيح، والذي يتعلق بصندوق التنمية القروية، والذي أكد بنكيران، رئيس الحكومة في ذلك الوقت، خلال تصريح له، أنه لا علم له، بتغير الآمر بالصرف”، مبرزا أن” يومية أخبار اليوم، أنجزت تحقيقا حول الموضوع، وتحدثت مع جميع الأطراف، لكنه فوجئ بدعوة قضائية رفعها كل من أخنوش وبوسعيد ضده”.

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وأورد توفيق بوعشرين، أن “تاريخ تقديم شكاية مجهولة ضده كان يوم 12 فبراير، وهو نفسه التاريخ الذي تم نطق في الحكم في القضية التي رفعت ضده لصالح أخنوش وبوسعيد”.

وأما فيما يخص الشكاية التي تقدمت بها، نعيمة الحروري؛ في هذا الصدد، يقول توفيق بوعشرين، إن “الشكاية التي تقدمت بها، كانت بتاريخ 18 فبراير، التي تتهمه باغتصابها”.

وأشار بوعشرين إلى أن ما “يثير الاستغراب في هذه الشكاية، سببين، الأول هو أن الحروري تزعم أنه اغتصبها قبل 6 أشهر، من تاريخ تقديمها الشكاية، دون أن تتذكر التاريخ، والثاني هو أن نعيمة الحروري نفسها، تشتغل عضوة في ديوان أحد الوزراء الذي ينتمي إلى حزب أخنوش الذي لديه خصومات مع بوعشرين”، مستطردا: “وهو منصب سياسي يعطى لأشخاص معينين فقط”.