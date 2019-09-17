قضية سقوط فتاة من فندق تطيح بالكاتب العام لوزارة الصحة..اليوم أعفي من مهامه

أعفي الكاتب العام لوزارة الصحة هشام نجمي، اليوم الثلاثاء، من منصبه، وذلك بعد أزيد من شهر من تفجر قضية سقوط فتاة، يرجح أنها كانت رفقته بأحد فنادق أكادير.

وكان المعني قد خضع للتحقيق بداية الشهر الجاري، بتهمة الإدلاء بهوية مزيفة، وعدم تقديم المساعدة لشخص في وضعية الخطر، وذلك بعدما أقدمت شابة عمرها 35 سنة، يرجح أنها كانت برفقته على الإنتحار من الطابق الثالث بأحد فنادق مدينة أكادير.

وكان نجمي قد عين في منصبه شهر أبريل في العام الماضي، بعدما عمل مديرا لمستشفى ابن طفيل بمراكش، ثم مديرا للمركز الإستشفائي الجامعي بذات المدينة.