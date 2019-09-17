مساع عراقية لحصر السلاح .. وعبد المهدي يزور الصين

في السياسة 18 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

بغداد ـ د ب أ : قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس إن الحكومة العراقية تعمل على سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة. وأضاف عبد المهدي خلال استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي”الناتو” ينس ستولتنبرج والوفد المرافق له في بغداد امس أن “الحكومة لديها رؤية واضحة للحلول ولمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ونعمل بجد على سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة”، حسبما جاء في بيان للحكومة العراقية. وأوضح أن “سياستنا المتوازنة تخدم استقرار العراق وجميع دول المنطقة ، ونتصرف بمسؤولية تجاه الأزمة الإقليمية الحالية لحفظ مصالح شعوب المنطقة ودولها ، ولا يمكن أن يتسبب العراق بأذى لأشقائه وجيرانه”. وقال عبد المهدي إن “العراق يسير بالاتجاه الصحيح في جميع المجالات ويشهد استقرارا واضحا”. من جانبه، قال الأمين العام لحلف الناتو إن “حلف الناتو الذي يعمل بموافقة وإشراف الحكومة العراقية وقراراتها السيادية شريك وداعم للعراق وسيادته ووحدة شعبه وللسياسة المتوازنة والحكيمة التي تنتهجها الحكومة العراقية”.

من جهته، صرح سفير الصين في العراق “تشانج تاو” أن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي سيتوجه غدا الخميس إلى بكين على راس وفد حكومي كبير في زيارة رسمية للصين. وقال تاو لصحيفة الصباح إن “زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المرتقبة تعد الــزيــارة الأهــم من بين الزيارات التي قام بها المسؤولون العراقـيون إلى الصين حيث إن أهم وأبرز محطات الزيارة هو الاتفاقيات الاقتصادية والـتكنولوجية والأمنية والثقافية التي سيوقعها الجانبان”. وأضاف أن أهم الاتفاقات التي سيتم التوقيع عليها هي “الاتفاقية الإطارية مع شركة “سانشو” الصينية وهــو الاتــفــاق الــذي سيوفر أكثر مــن 10 مليارات دولار لعمليات إعـادة الإعمـار في العـراق ومتابعة مساهمة الصين في حل أزمة الكهرباء عبر إنشاء 4 محطات ضخمة للطاقة الكهربائية في بغـداد والمحافظـات”. وأوضح الدبلوماسي الصيني أن: “الاتفاقيات التي سيوقعها رئيس الـــوزراء ستشمل كذلك إنشاء مكتبة إلكترونية بجامعة بغداد وتدريب الكوادر العراقية على يد خبراء شركة /هواوي/الرائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات واتفاقيات في بناء المجمعات السكنية والمستشفيات وإصـــلاح التربة والزراعة وتحقيق تعاون وتنسيق أمني بين البلدين”.