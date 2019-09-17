فرنسا تتعهد بـ60 مليون يورو للحكومة السودانية الجديدة

الخرطوم ـ د ب ا: قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن فرنسا عرضت دعم الحكومة الانتقالية المشكلة حديثا في السودان من خلال تقديم منحة بقيمة 60 مليون يورو (66 مليون دولار)، 15 مليون منها سوف يتم تقديمها على الفور للخرطوم. وأضاف لودريان للصحفيين مساء أمس الاول ” نحن نشهد السودان الجديد، السودان في لحظة فارقة في تاريخه، وفرنسا تقف بجانب السودان الجديد” قائلا إن فرنسا أبدت إعجابها بالمظاهرات السلمية التي أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي. وأوضح أن السلطات الفرنسية تعرض مساعدة السودان في إعادة بناء علاقاته مع الجهات المانحة الدولية والتغلب على أزمة ديونه الخارجية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع فرنسا، ممتدحاً مساعي فرنسا من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا).

وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان التقى بمكتبه بالقصر الجمهوري بوزير الخارجية الفرنسي، في حضور وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله. وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء، أكدت وزيرة الخارجية السودانية أن اللقاء تطرق لأهمية تحقيق السلام وأن التحديات التي تواجه السودان ليست تلك المتعلقة فقط بالانتقال للحكم المدني الديمقراطي وإنما التحدي الأكبر هو التوصل لاتفاق سلام شامل وعادل حتى تكتمل عملية البناء الديمقراطي السليم التي تساعد على تحقيق تنمية مستدامة تلبي طموحات الشعب السوداني. وأضافت الوزيرة أن الجانب الفرنسي أبدى استعداده للإسهام في جهود دفع العملية السلمية بما يتوافق ورؤية الحكومة السودانية.