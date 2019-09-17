أفغانستان: قتلى بتفجير انتحاري .. و(طالبان) مستعدة للتوصل لاتفاق مع واشنطن

في السياسة 18 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

كابول ـ وكالات: قال مسؤول طبي بأفغانستان أمس إن ما لايقل عن 24 شخصا قتلوا في تفجير انتحاري بتجمع انتخابي تابع للرئيس الأفغاني أشرف غني في إقليم باروان بوسط أفغانستان.

وقد أصيب ما لا يقل عن 31 شخصا في الانفجار الذي وقع في مدينة شاريكار، عاصمة الإقليم، بحسب ما قاله قاسم سانجين مدير المستشفى العام بالإقليم. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن الانتحاري فجر نفسه عند مدخل منشأة يستخدمها المشاركون في التجمع الانتخابي. وأضاف أنه لم يصب أي من أعضاء الحملة الانتخابية في الحادث. في السياق، أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن انفجارين في أفغانستان قائلة إنهما أوديا بحياة العشرات. وذكر المتحدث باسم الحركة أن الهجومين الانتحاريين استهدفا قوات الأمن الأفغانية. وقالت الشرطة ومسؤولون طبيون إن الانفجارين وقعا في العاصمة كابول وإقليم باروان بوسط أفغانستان وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا وإصابة 45 آخرين.

سياسيا، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة شير محمد عباس استانكازي في حوار امس إن الحركة على استعداد ” للتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية”. وأضاف لقسم هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الناطق بلغة البشتو إن المسلحين سوف يعلنون وقف إطلاق النار مع القوات الأميركية في أفغانستان بمجرد توقيع الاتفاق. ويشار إلى أن حركة طالبان وأميركا كانتا تجريان مباحثات لتوقيع اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما في أفغانستان عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء مباحثات السلام الأسبوع الماضي، معللا قراره بمقتل جندي أميركي و 13 آخرين في هجوم لطالبان مطلع هذا الشهر. من ناحية أخرى، قال متحدث باسم المكتب السياسي للحركة في الدوحة إن وفدا مؤلفا من أربعة أفراد سافر لإيران حيث التقى بمسؤولين بارزين منهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف أمس الاول الاثنين. وأضاف المتحدث أنه جرى مناقشة عملية السلام وحماية مشاريع التنمية الإيرانية في أفغانستان خلال المباحثات. وكان وفد مؤلف من ثلاثة أشخاص من ممثلي طالبان، بقيادة استانكازي، قد توجه الأسبوع الماضي لموسكو لمناقشة عملية السلام مع مسؤولين روس.

ويشار إلى أن العمليات المتبادلة بين القوات الأفغانية وطالبان تصاعدت في أفغانستان في عدة مناطق بأفغانستان.