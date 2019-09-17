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شتيغن ينقذ برشلونة من الخسارة امام دورتموند في دوري الابطال

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2019-09-17 | 22:54

شتيغن ينقذ برشلونة من الخسارة امام دورتموند في دوري الابطال

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حُسمت مباراة وبوروسيا دورتموند بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وحل البارسا ضيفًا على بوروسيا دورتموند، بملعب "سيجنال إيدونا بارك".

والتقي الفريقان في إطار مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة إصابة جوردي ألبا، لاعب برشلونة في الدقيقة 40 من الشوط الأول وشارك سيرجي روبيرتو بديلا له.

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 واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لدورتموند بعد تدخل من سيميدو على سانشو في الدقيقة 56.

وسدد ماركو رويس ركلة الجزاء لكن تمكن مارك تير شتيجن من التصدي في الدقيقة 57.

وفي الشوط الثاني شارك النجم الأرجنتيني ليونيل مع البلوجرانا لأول مرة منذ بداية الموسم بعد غياب للإصابة، وشارك بدلاً من أنسو فاتي.

ولم تشهد المباراة تسجيل أي أهداف وانتهت بتعادل سلبي ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.

وبذلك تملك الفرق الأربعة بالمجموعة نقطة واحدة، حيث تعادل إنتر ميلان مع سلافيا براج بهدف لمثله.


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