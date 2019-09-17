"الجنس والأكاذيب".. كتاب يوثق جرائم حفيد مؤسس الإخوان

جمعت الصحفية الفرنسية برناديت سوفاجيه شهادة أول ضحية لطارق رمضان، حفيد مؤسس الإخوان، في كتاب جديد بعنوان "قضية طارق رمضان: الجنس والأكاذيب، سقوط الأيقونة".

وروت الكاتبة الفرنسية خلال مقابلة مع إذاعة "يورب 1" الفرنسية، تفاصيل شهادة الضحية الأولى لطارق رمضان، مشيرة إلى أن الحياة المزدوجة والصاخبة لرمضان معروفة في بعض الدوائر المحيطة به.

وقالت الإذاعة الفرنسية إن الكتاب بمثابة جزء جديد في قضية طارق رمضان، بعد إصدار كتابه، الأربعاء الماضي، بعنوان "واجب الحقيقة" زعم فيه علاقته بالنساء الخمس اللاتي تقدمن بالفعل بشكوى ضده، متهمات إياه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والتهديد بالقتل.

وأشارت "يورب 1" إلى أن الضحية المذكورة في الكتاب، تعد الضحية الأولى من حيث الفترة الزمنية لكونها تروي وقائع تعود إلى 2008.

وفي كتاب "الجنس والأكاذيب، وسقوط أيقونة"، تتهم الشابة التي تحمل لقب بريجيت ولا تزال هويتها سرية، طارق رمضان باغتصابها واختطافها في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2008.

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وتقدمت السيدة الملقبة بـ"بريجيت" بشكوى ضد رمضان بعد عشر سنوات من الواقعة في أبريل/نيسان 2018 لتكون المشتكية الرابعة، في حين أنها الضحية الأولى له.





وقالت الكاتبة الفرنسية: "التقيت بريجيت" في يوليو/تموز 2017، ولكن في الوقت نفسه، بدأ محامو طارق رمضان إجراءات لإسكات الضحية، لذا لم تستطع علناً التحدث عن القضية".

وتقدم الكاتبة الفرنسية في كتابها، رواية مرعبة للقضية، وتفاصيل مهينة للضحية "حيث روت بريجيت مشهد اغتصابها: "كنت خائفة من الموت، شعرت بالرعب والشلل"، مضيفة أنها أدركت أنها قد فقدت تماماً وعانت كثيراً بعد الواقعة من مشاكل نفسية بسبب العنف الذي تعرضت له".

وقالت سوفاجيه: "هذا الرجل لديه قدرة على إغواء النساء اللاتي يمكن أن يفضحنه، كما لديه قدرة على فتنة النساء والتأثير عليهن بمجرد الحديث معهن".



وأشارت سوفاجيه إلى أن "الدوائر المحيطة بطارق رمضان كانت على علم بالحياة المزدوجة التي يعيشها ومدى زيفه".



