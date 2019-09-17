انتخابات إسرائيل.. نتنياهو خسر وجانتس لم يفز والحسم بيد ليبرمان

بدت نتائج العينات التلفزيونية للانتخابات الإسرائيلية معقدة بذات المشهد الإسرائيلي، فأظهرت تقدم حزب "أزرق أبيض" الوسطي برئاسة بيني جانتس ولكنها أبرزت أفضلية لليمين الإسرائيلي بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ولم تتمكن لا كتلة اليمين بزعامة نتنياهو ولا كتلة الوسط بزعامة جانتس من الوصول إلى 61 مقعداً ( من أصل 120) المطلوبة لتشكيل حكومة جديدة.

فكتلة اليمين حصلت على 54-58 مقعداً بدون حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني برئاسة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، الذي حصل على ما بين 8-10 مقاعد.

أما كتلة الوسط برئاسة جانتس فقد حصلت 42-45 مقعداً بدون القائمة المشتركة، وهي ائتلاف 4 أحزاب عربية التي حصلت على 11-13 مقعداً.

وبذلك فإنه إذا ما تمكن نتنياهو من إقناع ليبرمان بالانضمام إلى ائتلاف يميني فإنه سيكون بإمكانه إنقاذه وتشكيل الحكومة المقبلة.

وفي حال تمكن جانتس من إقناع القائمة العربية المشتركة و"إسرائيل بيتنا" بالانضمام إلى ائتلاف وسطي، فإنه سيكون بإمكانه تشكيل الحكومة وإسقاط حكومة اليمين. ولكن الأحزاب العربية أعلنت أنها لن تنضم إلى حكومة إسرائيلية لا تقبل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.





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وكانت إسرائيل قررت التوجه إلى انتخابات في شهر مايو/أيار الماضي بعد أن وصلت الانتخابات التي جرت في أبريل/نيسان إلى نتائج مشابهة.

وسيبدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين في اليومين المقبلين التشاور مع قادة الأحزاب الإسرائيلية لتحديد عضو الكنيست، الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة المقبلة.

وأشارت نتائج العينات الانتخابية التي أجرتها قنوات التلفزيون الإسرائيلي الرئيسية إلى تقدم حزب"أزرق أبيض" برئاسة بيني جانتس على منافسه حزب " الليكود" اليميني برئاسة بنيامين نتنياهو بمقعد واحد، فيما أشارت عينة أخرى إلى تعادل بين الحزبين، ليحصل كل منهما على 32 مقعداً.

وأشارت العينة التي أجرتها القناة الـ(12) إلى حصول الليكود على 33 مقعداً مقابل 34 مقعداً لحزب "أزرق أبيض" فيما أشارت قناة التلفزيون الـ(13) إلى حصول حزب "الليكود" اليميني على 31 مقعداً مقابل 33 مقعداً لحزب "أزرق أبيض".

وفيما يتعلق بالأحزاب الأخرى فكانت النتائج كما يلي:

في القناة الإسرائيلية الـ13 فقد حصلت القائمة العربية المشتركة على (13 مقعداً)، و"إسرائيل بيتنا " (8 مقاعد)، و"شاس" اليميني (9 مقاعد)، و"يهودوت هتوراه" (8 مقاعد)، و"المعسكر الديمقراطي" الوسطي (6 مقاعد)، و"العمل-جيشر" الوسطي (6 مقاعد)، و"عوتسما يهوديت" اليميني (8 مقاعد) و"يمينا" اليميني (6 مقاعد).

أما في القناة الإسرائيلية الـ12 فقد حصلت القائمة العربية المشتركة على (11 مقعداً)، و"إسرائيل بيتنا" (8 مقاعد)، و"شاس" اليميني (8 مقاعد)، و"يهودوت هتوراه" (8 مقاعد)، و"المعسكر الديمقراطي" الوسطي (5 مقاعد)، و"العمل- جيشر" الوسطي (5 مقاعد) و"يمينا" اليميني (8 مقاعد).

وفي القناة الإسرائيلية الـ11 حصلت القائمة العربية المشتركة على (12 مقعداً)، و"إسرائيل بيتنا " (10 مقاعد)، و"شاس" اليميني (9 مقاعد)، و"يهودوت هتوراه" (8 مقاعد)، و"المعسكر الديمقراطي" الوسطي (5 مقاعد)، و"العمل-جيشر" الوسطي (5 مقاعد) و"يمينا" اليميني (7 مقاعد).