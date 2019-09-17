عجز تركيا وخسارة إخوان تونس.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: "إخوان" تونس يقرون بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية، وبومبيو يتوجه إلى السعودية الثلاثاء لبحث التوتر مع إيران، ونائب ترامب: الجيش الأمريكي مستعد بعد هجمات السعودية، وجونسون يبحث مع ميركل ردا جماعيا على هجمات أرامكو السعودية، ووزير دفاع الكويت يدعو الجيش إلى ممارسة أقصى درجات الحذر واليقظة، والمقاومة الإيرانية: لغة الحسم ستنهي إثارة طهران للتوتر إقليميا.

كما تتابعون أيضاً: سلطات أردوغان تعتقل رئيسي بلديتين منتخبين، وقيادي بارز بإخوان تونس يستقيل ويدعو الغنوشي لاعتزال السياسة، و3 غارات للجيش الليبي تستهدف "عمليات الطيران التركي" بمعيتيقة، ووليام هيج يحذر: الطائرات المسيرة "لعبة" إيرانية خطيرة، و"النواب الأمريكي" يطلب إفادة استخباراتية بشأن هجمات أرامكو السعودية، والانتخابات الإسرائيلية.. 53% مشاركة قبل الإغلاق بثلاث ساعات، والاتحاد الأفريقي يدعو لتعزيز الدعم الدولي بمواجهة "الشباب" الإرهابية.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: 12 مليار دولار.. عجز الموازنة "يفضح" أزمة اقتصاد تركيا، وجولة محادثات جديدة بين الصين وأمريكا لحل النزاع التجاري، وارتفاع سندات دولارية لأرامكو والحكومة السعودية، واستخدام احتياطي النفط الاستراتيجي.. قرار أمريكي "عائم"، ومؤشر أسعار المنتجين الزراعيين يكوي "جيوب الأتراك"، والسودان يضع حلولا عاجلة لأزمات الخبز والوقود والمواصلات.

وإلى الملاعب تجدون: الجزائري فرحات ينافس على لقب "ملك التمريرات العرضية" في فرنسا، أما في التكنولوجيا: آيفون 11.. مبيعات قياسية في الصين خلال الأيام الأولى لطرحه.

وفي الفن تقرأون: هيثم شاكر يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان.. 8 سنوات معاناة، بينما في المنوعات: كعكة ضخمة وفيلم وتاج ذهبي احتفالا بميلاد رئيس وزراء الهند.

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