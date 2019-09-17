أبوالغيط منددا بهجوم أرامكو: يفجر الأوضاع بالمنطقة

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مرتضى كوكو - الخرطومالثلاثاء 2019/9/17 11:54 م بتوقيت أبوظبي
أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أكد الأمين العامة لجامعة الدولة العربية أحمد أبوالغيط أن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له المنشآت النفطية السعودية، السبت الماضي، يعد عملاً غير مسؤول ويقود لانفجار الموقف والمنطقة.
وجدد أبوالغيط، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله، إدانة الجامعة العربية للهجوم الإرهابي الذي تعرضت له السعودية.
وأكد وقوف الجامعة العربية الكامل مع المملكة، واستعدادها للاستجابة إلى أي طلب يتعلق بهذا الأمر أو الدعوة لعقد اجتماع.
وكان أمين الجامعة العربية وصل للخرطوم في زيارة رسمية، التقى خلالها الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان، وعبدالله حمدوك رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية.
وتعرض معملان للنفط تابعان لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص لهجوم إرهابي، فجر السبت الماضي، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا بهما نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.
وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، فيما حمَّلت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، إيران المسؤولية عن الهجوم.
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