الجامعة العربية: جهود لعقد مؤتمر دولي يدعم السودان

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الثلاثاء، إن الجامعة تقود جهوداً لعقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم السودان.



ووصل أبوالغيط إلى العاصمة السودانية الخرطوم في وقت سابق، على رأس وفد من الجامعة العربية، في ثاني زيارة له للسودان بعد سقوط نظام الرئيس الإخواني المعزول عمر البشير.

والتقى أبوالغيط رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ووزيرة خارجيته أسماء محمد عبدالله، وبحث معهما سبل دعم الجامعة العربية للاستقرار في البلاد.

وأكد الأمين الجامعة العربية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية السودانية بالخرطوم، أن ترتيبات تجرى حالياً، وأنه سيتم إعداد أوراق وإجراء اتصالات سيعلن بموجبها موعد عقد المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الخرطوم.

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وتابع أبوالغيط قائلاً: "سأتحدث مع الدول المانحة لعقد مؤتمر دولي لدعم السودان، وسأخاطب الصناديق كافة للدعم المالي والاقتصاد وإعفاء ديون الخرطوم".

كما تعهد الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالقيام بأدوار مماثلة مع الإدارة الأمريكية لرفع اسم السودان من لائحة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك استعداد بلاده للتعاون مع الجامعة العربية في إطار العمل العربي المشترك، معرباً عن شكره للأمين العام لجامعة الدول العربية على جهوده في دعم قضايا السودان.

وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس أن حمدوك أكد خلال اللقاء أن السودان سيقوم بدوره الفاعل والإيجابي في إطار العمل العربي المشترك.

بدورها، قدمت وزيرة الخارجية السودانية شرحاً للأمين العام للجامعة العربية حول الأوضاع الراهنة في البلاد وترتيبات المرحلة الانتقالية، وأعربت عن رضاها عن دور الجامعة العربية في قضايا البلاد.

وذكرت أن السودان يسعى عبر مشاريع المنظومة العربية للعمل على الإعمار وتحقيق الأمن الغذائي للمنطقة العربية.