جونسون يؤكد لمحمد بن سلمان أهمية الرد الجماعي على هجوم أرامكو

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - أ.ف.ب

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، أهمية الرد الجماعي على الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملي شركة أرامكو بالسعودية.

وأدان جونسون، خلال اتصال هاتفي مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الهجوم الإرهابي، مؤكدا التضامن الكامل بجانب السعودية وأمنها.



كما شدد رئيس الوزراء البريطاني على أهمية مواصلة ولي العهد السعودي العمل مع الشركاء الدوليين.

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وبحث جونسون في وقت سابق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ردا جماعيا على هجمات أرامكو السعودية.

واتفق الجانبان على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وعبّرا عن التزامهما بنهج مشترك تجاه إيران التي يتهمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمسؤولية عن هذا الهجوم.

وتعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي، فجر السبت، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق. ‎