الإمارات: السعودية الشقيقة تتعامل مع أوضاع وتصعيد خطير بكل صبر وحكمة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن السعودية الشقيقة تتعامل مع أوضاع دقيقة وتصعيد خطير بكل صبر وحكمة، وهذا شأن الدول المسؤولة.

وأضاف قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على تيويتر، أن مؤتمر وزير الطاقة السعودي جزء من منظومة مؤسساتية ترسل رسائل الثقة والمسؤولية، ومن الإمارات نجدد موقف قيادتنا الداعم للرياض في هذا التحدي الذي نعده مشتركا.

وكان الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي قد أكد وقوف دولة الإمارات إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها ودعمها الثابت لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمد بن زايد مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد خلال الاتصال عن استنكار دولة الإمارات للهجوم الإرهابي التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية والذي يقوض الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة.

وشدد محمد بن زايد على أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية واحد لا يتجزأ.. داعيا الله عز وجل ان يحفظ المملكة ويديم عليها الأمن والأمان وأن تواصل طريق التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد ولي عهد أبوظبي على دور المملكة المحوري في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.