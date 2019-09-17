عاجل.. ليبرمان يدعو لحكومة وحدة وطنية تضم الليكود وحزب "أزرق أبيض"

رئيس حزب يسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان

كتب الخليج 365

دعا رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، لحكومة وحدة وطنية تضمّ الليكود وحزب "أزرق أبيض"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، في نبأ عاجل، مساء اليوم، دون أن تذكر الوكالة الفرنسية مزيدا من التفاصيل.



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