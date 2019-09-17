ليندسي غراهام: ما قامت به إيران في السعودية هو أحد أفعال الحرب

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الاميركي الجمهوري ليندسي غراهام

كتب الخليج 365

قال عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الاميركي الجمهوري ليندسي غراهام، إن نائب الرئيس مايك بينس قدم إحاطة بشأن الهجوم على #السعودية لجمهوريي مجلس الشيوخ.



وأضاف: من الواضح بالنسبة لي ان هجوما معقدا كهذا لن يتم دون مباركة ايران ومشاركتها المباشرة.

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وتابع: ما قامت به ايران هو احد افعال الحرب والهدف يجب ان يكون استعادة الردع ضد العدوان الايراني وهو ما فقدناه.

وأضاف قائلا: احيي جهود الادارة في خلق تحالف إقليمي وتقديم إحاطة شاملة للكونغرس بشأن الرد المتخذ وتقديم خطة لاستعادة الردع ضد النظام الشيطاني في ايران.

ولفت غراهام إلى أن المشكلة مع ايران تسوء اكثر مع الوقت لذلك من الضروري القيام بشيء لردع اي عدوان مستقبلي من قبل أية الله وجلاوزته.

وأكد المسئول الأمريكي أن الرد المحدود للرئيس ترمب على إسقاط الطائرة المسيرة الاميركية رأته ايران وبوضوح على انه علامة ضعف.