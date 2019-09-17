الزعتر: عودة الإمدادات النفطية حرم إيران من تحقيق مكاسب سياسية بعد هجوم أرامكو

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

الكاتب والمحلل السياسي خالد الزعتر

كتب الخليج 365

قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن وقوف إيران خلف استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو الهدف منه زعزعة استقرار الأسواق النفطية لخلق ضغط لتخفيف الحظر على النفط الإيراني.

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ولفت الزعتر، عبر حسابه على موقع تويتر، إلى أن قوة السعودية الاقتصادية، والحد من تأثيرات هذا الحادث الإرهابي، وسرعة عوده الامدادات النفطية قطع الطريق أمام إيران لتحقيق مكاسب سياسية من هذا الحادث.

وتابع الزعتر: في كل حادث أو عمل إرهابي تقف خلفه إيران تثبت انها لاتزال تتعامل بعقلية الميليشيات التي وصلت للحكم في 1979، وبالتالي الدول التي تتعامل مع إيران بسياسة التناقضات عليها جيدا أن تقرأ سياسة العقلية الإيرانية وبأنها عقلية لا تحترم المعاهدات والاتفاقيات والقوانين الدولية.

وحول الموقف الأمريكي، قال الزعتر: ترامب وإن كان يحبذ عدم الذهاب لمواجهة مباشرة مع إيران ربما لمصالح انتخابية إلا أن محاولات إيران للعبث بإمدادات الطاقة العالمية تفرض على الولايات المتحدة التعامل مع هذه الحادثة بما يتناسب من خيارات الرد المناسبة، وليس بما يتناسب مع مصالح الرئيس ترامب الانتخابية.