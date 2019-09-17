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النمسا تدين الهجوم الإرهابي على منشآت نفطية في السعودية

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اليمن العربي 0 تبليغ

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

النمسا _ ارشيفية

النمسا _ ارشيفية

النمسا تدين الهجوم الإرهابي على منشآت نفطية في السعودية

كتب

الخليج 365

أدانت النمسا حادث الهجوم التخريبي على معملي نفط في المملكة العربية .

وقال وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالينبرج إن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية أمر غير مقبول ويمكن أن يزيد التوترات الإقليمية.

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ويوم السبت الماضي الأول قالت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية إن الحرائق التي شبت في معامل لشركة أرامكو النفطية في بقيق في المنطقة الشرقية ناجم عن استهداف بطائرات دون طيار أو ما يُعرف بـ"درون".

جاء ذلك في بيان على لسان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حيث قال: "عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك. والله ولي التوفيق".

وجاء بيان الداخلية السعودية بعد انتشار مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر اشتعال النار في عدد من المواقع في المعمل.

وقوبلت العملية التي تبنتها المليشيا بإدانات عربية ودولية على نطاق واسع..

 

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