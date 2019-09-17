استطلاعات الرأي تظهر تقارباً في نتائج الانتخابات الإسرائيلية

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جدة - خالد شويل - رويترز (القدس المحتلة) أظهرت استطلاعات لآراء الناخبين الخارجين من مراكز الاقتراع في إسرائيل اليوم (الثلاثاء) أن نتيجة الانتخابات متقاربة للغاية وأن حزب ليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على قدم المساواة فعلياً مع حزب أزرق أبيض الوسطي بزعامة بيني جانتس، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى أيام أو أسابيع من الجدل بشأن من ينبغي أن يشكل الحكومة الائتلافية القادمة.

أظهرت استطلاعات لآراء الناخبين الخارجين من مراكز الاقتراع في إسرائيل اليوم (الثلاثاء) أن نتيجة الانتخابات متقاربة للغاية وأن حزب ليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على قدم المساواة فعلياً مع حزب أزرق أبيض الوسطي بزعامة بيني جانتس، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى أيام أو أسابيع من الجدل بشأن من ينبغي أن يشكل الحكومة الائتلافية القادمة.

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