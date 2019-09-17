شكرا لقرائتكم السيناتور غراهام: يجب إعادة سياسة الردع ضد إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، اليوم الثلاثاء أن هجوم أرامكو عمل حربي، مشددا على ضرورة ردع إيران عن أعمالها العدوانية.

وقال ليندسي غراهام إنه يجب إعادة العمل بسياسة الردع ضد إيران.

إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم على منشأتي النفط في السعودية انطلق من جنوب غرب إيران.

وقال ثلاثة مسؤولين أميركيين، اشترطوا عدم نشر أسمائهم، إن الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية شمل طائرات مسيرة وصواريخ كروز، مما يظهر أن الهجوم شمل قدراً من التعقيد والتطور‭‭ ‬‬أعلى مما كان يعتقد في بادئ الأمر.

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وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، إن الجيش الأميركي مستعد بعد الهجمات التي تعرضت لها منشأتا شركة أرامكو في السعودية.

وأعلن بنس، في كلمة بمعهد "هيريتيج"، أن وزير الخارجية مايك بومبيو يسافر اليوم إلى السعودية لبحث "سبل الرد" على هجوم أرامكو.

وأوضح نائب الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة تعكف على تقييم الأدلة بشأن الهجمات وتقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحها وعن حلفائها في الشرق الأوسط.

وقال إنه إذا كانت إيران نفذت هجمات يوم السبت على السعودية للضغط على الرئيس دونالد ترمب كي يتراجع عن فرض العقوبات على طهران فإنها ستفشل.