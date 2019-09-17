«الأعلى للإعلام» يقرر حجب موقع إلكتروني وإنذار 10 مواقع أخرى لنشرها أخبار كاذبة ضد مؤسسات الدولة

الموجز

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب موقع إخباري على شبكة الإنترنت، وذلك بعد نشره لعدد من الأخبار الكاذبة والإشاعات التي تروّج على مواقع التواصل الاجتماعي والموجهة ضد مؤسسات الدولة.

وذكر موقع صحيفة "اليوم السابع" أن المجلس قرر ايضاً توجيه انذارات لـ 10 مواقع إلكترونية، قامت بنقل شائعات من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن معلمة بورسعيد .

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى للإعلام قد عقدت اجتماعاً لمناقشة تقرير عن التغطية الإعلامية للواقعة والمعروفة إعلاميا بـ"إغماء مدرسة بورسعيد ".

وتضمن التقرير عدد من المخالفات التي ارتكبتها هذه المواقع الإلكترونية، حيث من المقرر أن تصدر اللجنة توصياتها لرفعها للمجلس بعد مناقشة التقرير و تحديد المواقع المخالفة .