جبيل ستمثل بمكان مخصص لتسويق السياحة اللبنانية في ستراسبورغ في الميلاد

بعد مناقشات عديدة وتبادل أفكار بين النائب ​زياد الحواط​ والنائبة الفرنسية مارتين وونير ، وبين ​بلدية جبيل​ وبلدية ​ستراسبورغ​ الفرنسية، سيكون ​لبنان​ الضيف الشرف في القرية الميلادية ​العالم​ية التي تقام في ستراسبورغ ، وذلك من خلال ​مدينة جبيل​ التي ستُمثل في هذه القرية بمكان مخصص لتسويق ​السياحة​ اللبنانية عموما والجبيلية خصوصا اضافة الى المنتوجات والمأكولات و​الهدايا​ التذكارية التي ترمز الى جبيل ولبنان بدءا من ٢٢ تشرين الثاني ولغاية ٢٤ كانون الاول ٢٠١٩.

جبيل التي أضحت في السنوات الماضية محط أنظار العالم أجمع خصوصا في زمن الميلاد، ستسطع أنوارها هذه ​السنة​ في ساحات مدينة ستراسبورغ وأسواقها، لتثبت مرة جديدة أن إحتفالية ​عيد الميلاد​ لا تقل تميزا وإبداعية

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