RT: العثور على سيارة مرهف الأخرس ابن عم أسماء الأسد على طريق عاليه شتورة

كشفت مصادر عسكرية لبنانية لقناة "RT" الروسية عن "العثور على ​سيارة​ مرهف الأخرس، ابن عم زوجة الرئيس السوري ​بشار الأسد​، في منطقة خالية على الطريق الدولي عاليه- ​شتورا​".

وأشارت المصادر إلى أن "أوراق السيارة كانت بداخلها"، مرجحة أن تكون أسباب الخطف إن تم تأكيده "تجارية وليست سياسية".

ولفتت الى أن "الأخرس اختفى منذ 3 أيام وليس يومين كما أشيع سابقا"، مؤكدة "التنسيق بين المخابرات اللبنانية والسورية بخصوص المسألة"، مشيرةً الى أنه "قد يكون اقتيد إلى ​منطقة البقاع​ الشمالي أو الأوسط".

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