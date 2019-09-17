صدور مراسيم التعيينات القضائية

أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان أنه صدرت اليوم الثلاثاء 17 أيلول 2019، المراسيم المتعلقة بالتعيينات القضائية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته في 12 أيلول الجاري، وقد حملت الأرقام الآتية: 5617، 5618، 5620، 5621، 5622، 5623، 5624، 5625، 5627.
وقد حملت المراسيم تواقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزيري المال علي حسن خليل والعدل ألبرت سرحان.
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