صدور مراسيم التعيينات القضائية

أعلنت ​رئاسة الجمهورية​ في بيان أنه صدرت اليوم الثلاثاء 17 أيلول 2019، المراسيم المتعلقة ب​التعيينات القضائية​ التي أقرها ​مجلس الوزراء​ في جلسته في 12 أيلول الجاري، وقد حملت الأرقام الآتية: 5617، 5618، 5620، 5621، 5622، 5623، 5624، 5625، 5627. وقد حملت المراسيم تواقيع ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ ووزيري ​المال​ ​علي حسن خليل​ و​العدل​ ​ألبرت سرحان​.

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