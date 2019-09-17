الأرصاد الجوية: طقس يوم غد قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرّا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط. وتوقعت أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي: الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ على الجبال والداخل كما تنخفض نسبة الرطوبة. الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ارتفاع إضافيّ بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل . الجمعة: غائم جزئيّاً إلى غائم مع انخفاض درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، كما يتكوّن ​الضباب​ على المرتفعات.

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