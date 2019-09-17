اصابتان بإطلاق نار في جبل البداوي

اصيب شخصان باشكال بالأيدي تطور إلى ​إطلاق نار​، في جبل البداوي بين شبان، ونقل أحدهما إلى ​المستشفى الإسلامي​ والآخر إلى ​المستشفى الحكومي​ في ​طرابلس​.

وانتقل الاشكال إلى بعض شوارع ​وادي النحلة​، حيث تم ​اطلاق نار​ كثيف في الهواء، مما أدى إلى توتر وذعر بين أهالي المنطقة.

وتدخلت دورية من ​الجيش اللبناني​ حيث نفذت سلسلة مداهمات لاعتقال مطلقي الرصاص.

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