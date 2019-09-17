جونسون أكد لبن سلمان أهمية الرد الجماعي على هجوم "أرامكو"

دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصال هاتفي، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الهجوم الإرهابي على منشأتي أرامكو، مشددا على وقوف بلاده إلى جانب السعودية، مؤكدا حرص بريطانيا على أمن المملكة.
وجدد رئيس وزراء بريطانيا التأكيد على أهمية العمل المشترك والرد الجماعي على الهجوم الإرهابي على منشآت نفط تابعة لأرامكو.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم جونسون أنه اتفق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورة العمل مع الشركاء الدوليين لصياغة رد فعل جماعي على الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين يوم السبت.
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