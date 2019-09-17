أعلن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ​أفيغدور ليبرمان​ أن "حزبه هو من سيحدد رئيس ​الحكومة الإسرائيلية​ المقبلة".

وذلك في ظل تقارب نتائج المتنافسين الرئيسيين، ​بنيامين نتانياهو​ و​بيني غانتس​.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبيرمان: نحن من سيقرر من يكون رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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