غوتيريس دان الهجومين الإرهابيين في أفغانستان: لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الهجومين الإرهابيين في أفغانستان، الّلذين استهدف أحدهما تجمعًا انتخابيًّا في ولاية باروان الأفغانية ، والآخر إحدى ساحات العاصمة كابول، ما تسبّب في سقوط قتلى مدنيّين.
وأعرب في بيان، عن "تعاطفه العميق مع أسر الضحايا وحكومة وشعب أفغانستان"، مركّزًا على أنّ "الهجمات ضدّ المدنيين غير مقبولة ويجب محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم". ولفت إلى أنّ "جميع المواطنين الأفغان، سواء كانوا ناخبين أو مرشّحين أو موظّفين مرتبطين بالعملية الانتخابية، لهم الحق في التحرر من الخوف والتخويف والعنف".
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