هآرتس: نتانياهو فشل في تأمين الأغلبية الحاكمة وغانتس في المقدمة

أفادت قناة "​سكاي نيوز​" أن حزب الليكود الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ حصد 22 مقعداً في ​الكنيست​ مقابل 34 لحزب أزرق أبيض الذي ينتمي إليه ​بيني غانتس​.

بدورها أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنه بحسب إستطلاعات الرأي فإن نتانياهو فشل في تأمين الأغلبية الحاكمة وغانتس في المقدمة، موضحة أن "جميع استطلاعات الرأي تظهر أن كتلة نتانياهو اليمينية ستحصل على ما بين 54 إلى 57 مقعدًا بينما حزب غانتس في الأغلبية".

ولفتت الى أنه "نظرًا لأنه لا نتانياهو ولا غانتس حصلا على أغلبية 61 مقعدًا، فمن المرجح أن يتوجه الاثنان إلى مداولات مع الرئيس روفين ريفلين الذي سيحدد أي منهما يحصل على تفويض لمحاولة تشكيل ائتلاف حكومي".

*ترجمة "النشرة"