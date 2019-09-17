شرطة مقدونيا الشمالية: احتجاز 81 مهاجرا بالقرب من الحدود مع صربيا

أعلنت ​الشرطة​ في ​مقدونيا​ الشمالية عن "احتجاز 81 مهاجرا عثر عليهم في شاحنة بالقرب من الحدود مع ​صربيا​".

وأفادت شبكة "إي بي سي نيوز" الأميركية، بأن "العثور على ​المهاجرين​ جاء بعد أن تجاهل سائق الشاحنة تحذيرا من الشرطة يطلب منه الإيقاف للتفتيش"، موضحة أن "المهاجرين قدموا من دول ​أفغانستان​، ​الهند​، ​باكستان​، وبنغلاديش".

ولفتت الشبكة الأميركية إلى "احتمالية أن يكون هؤلاء المهاجرون قد دخلوا مقدونيا الشمالية بشكل غير قانوني عن طريق ​اليونان​"، مشيرةً الى أن "عدد المهاجرين الذين أُلقي القبض عليهم أثناء الدخول بشكل غير شرعي إلى مقدونيا الشمالية ازداد بنسبة 20% حتى الآن خلال العام الحالي".

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