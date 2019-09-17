اشتيه: للاعتراف بالدولة الفلسطينية ووضع آلية لمحاسبة إسرائيل على خرقها الاتفاقيات

طالب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، بـ"إيجاد آليّة لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الدولية، ومحاسبة إسرائيل على تهرّبها من تنفيذ التزاماتها، وخرقها لكلّ الاتفاقيّات الموقَّعة".
وجدّد الدعوة، خلال لقائه بفي يت لحم، سفراء وقناصل وممثّلي الدول والمؤسسات الدولية المانحة لفلسطين، إلى "المساعدة في تدقيق الخصومات الإسرائيلية كاّفة من أموال الضرائب الفلسطينية، لوقف السرقات منها"، متّهمًا إسرائيل بـ"شنّ حرب ماليّة على السلطة الفلسطينيّة، لالتزامها بدفع رواتب أسر الشهداء والأسرى".
وشدّد اشتيه على أنّ "التهديد الإسرائيلي بضمّ الأغوار خطير جدًّا، وعلى المجتمع الدولي الردّ عليه بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، لحماية حل الدولتين الآخذ بالتآكل نتيجة إجراءات الاحتلال".
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